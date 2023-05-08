Монасихина Феврония Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монасихина Феврония Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1808

Муж: Монасихин Симеон Игнатьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Монасихин Трофим Семенович

Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Монасихин Макар Семенович

Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Монасихин Филимон Семенович

Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1850 и 1860
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область