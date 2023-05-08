Монасихина Феврония Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1808
Рождение ребёнка
1809
Сын: Монасихин Трофим Семенович
Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Монасихин Макар Семенович
Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Монасихин Филимон Семенович
Отец ребёнка: Монасихин Симеон Игнатьевич
Смерть
Между 1850 и 1860