Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1944 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Галя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжелика

Мать ребёнка: не указана