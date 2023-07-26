(Петухова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петухова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Петухов Стефан

Мать: Петухова Федосия

Смерть
2013