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(Петухова) Екатерина
(Петухова) Екатерина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Петухов Стефан
1898 г.р.
Мать
Петухова (Петухова) Федосия
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Петухов Стефан
Мать:
Петухова Федосия
Смерть
2013
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