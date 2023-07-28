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Кондрашова Прасковья Михайловна

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Непогожая Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Кондрашов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Сотская Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Макарова Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Харланов-Кондрашов Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харланов-Кондрашов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно