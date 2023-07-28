Кондрашова Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Непогожая Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кондрашов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Сотская Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Макарова Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Харланов-Кондрашов Конон Яковлевич
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Харланов-Кондрашов Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Харланов-Кондрашов Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно