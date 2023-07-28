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Коньков Василий Николаевич

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Место рождения

Гнездово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.05.1915

Дата смерти

27.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1915

Отец: Коньков Николай

Мать: не указана

Гнездово, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1947

Сын: Коньков Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Васильева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Коньков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.09.1953

Сын: Коньков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна

Смерть
27.04.1987