Коньков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1915
Дата смерти27.04.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1915
Отец: Коньков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1947
Сын: Коньков Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Васильева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Коньков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1953
Сын: Коньков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Конькова Клавдия Петровна
Смерть
27.04.1987