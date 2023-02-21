Чередов Алексей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Алексей Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659

Отец: Чередов Александр Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Чередов Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Чередов Матвей Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Чередов Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Чередов Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Чередова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агриппина

Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
Неизвестно