Чередов Алексей Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659
Отец: Чередов Александр Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Чередова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Агриппина
Работа или профессия
Неизвестно
сын боярский
Смерть
Неизвестно