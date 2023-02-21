Романова (Усова) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1974
Отец: Усов Николай
Мать: не указана
Образование
01.09.1981
Поступление в "Среднюю школу №28" ст.Муром Горьковской ордена Трудового Красного Знамени железной дороги
Образование
10.06.1989
Окончание "Средней школы №28" ст.Муром Горьковской ордена Трудового Красного Знамени железной дороги
Развод
27.01.1994
Рождение ребёнка
02.04.1994
Дочь: Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович