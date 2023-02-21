Романова (Усова) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Усова) Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1974

Отец: Усов Николай

Мать: не указана

Образование
01.09.1981
Муром, округ Муром, Владимирская область
Поступление в "Среднюю школу №28" ст.Муром Горьковской ордена Трудового Красного Знамени железной дороги
Образование
10.06.1989
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание "Средней школы №28" ст.Муром Горьковской ордена Трудового Красного Знамени железной дороги
Развод
27.01.1994

Муж: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.04.1994

Дочь: Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Гондуров Дмитрий Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область