Кокорина Наталья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кокорина Анна Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Бракосочетание
До 1829
Муж: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кокорин Михей Осипов
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кокорина Марфа Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кокорина Наталья Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кокорина Ирина Осипова
Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно