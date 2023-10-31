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Кокорина Наталья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кокорина Анна Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1829

Муж: Кокорин Осип Михеев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кокорин Михей Осипов

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кокорин Василий Осипов

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Алексей Осипов

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кокорина Марфа Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кокорина Наталья Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кокорина Ирина Осипова

Отец ребёнка: Кокорин Осип Михеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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