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Блохин Юрий Васильевич

Место рождения

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

07.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947

Отец: Блохин Василий Яковлевич

Мать: (Пыльцына) Евдокия Сергеевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
водитель, пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
08.08.1970

Жена: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1971

Сын: Блохин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1977

Сын: Блохин Вячеслав Юрьевич

Мать ребёнка: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

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