Блохин Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947
Работа или профессия
Неизвестно
водитель, пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
08.08.1970
Рождение ребёнка
07.07.1971
Мать ребёнка: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1977
Мать ребёнка: Блохина (Овчинникова) Татьяна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва