Цыбезов Павел Михайлов
Место рождения
Дата рождения30.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879
Отец: Цыбезов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1902
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
07.08.1903
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
10.01.1906
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Бракосочетание
10.11.1908
Жена: Пелагея Федотова
По жених: с. Меньшие Можары Дмитрий Миронов Орешкин и Григорий Федотов Белов. По невест: с. Меньшие Можары Георгий Иванов Цыбизов и Никонор Антонов Артюхин
Рождение ребёнка
27.12.1909
Мать ребёнка: Пелагея Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайлова
Смерть
Неизвестно