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Цыбезов Павел Михайлов

Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879

Отец: Цыбезов Михаил Иванов

Мать: Цыбезова Матрена Данилова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1902

Сын: Цыбезов Петр Павлович

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1903

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
10.11.1908

Жена: Пелагея Федотова

По жених: с. Меньшие Можары Дмитрий Миронов Орешкин и Григорий Федотов Белов. По невест: с. Меньшие Можары Георгий Иванов Цыбизов и Никонор Антонов Артюхин
Рождение ребёнка
27.12.1909

Сын: Цыбезов Василий Павлов

Мать ребёнка: Пелагея Федотова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайлова

Смерть
Неизвестно