Герасименко Тимофей Александрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1915 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Между 01.05.1915 и 1937
г. Павлоград, Хутора N 1, ул. Сталина, д. 60
Рождение
01.05.1915 ст.
Крещение
03.05.1915 ст.
крещение 03.05.1915 в Соборно-Вознесеновской церкви г. Павлограда, крестные крестьянеИаков Григорьев Козорог и Евдокия Трофимовна Омельченко
Призыв на военную службу
1937
призван Симферопольским РВК, звание сержант, Батарея 725 ДуВФ (Дунайская военная флотилия)
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
?.11.1941
пропал без вести