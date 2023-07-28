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Герасименко Тимофей Александрович

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.05.1915 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Место жительства
Между 01.05.1915 и 1937
Павлоград, Дніпропетровська область
г. Павлоград, Хутора N 1, ул. Сталина, д. 60
Рождение
01.05.1915 ст.

Отец: Герасименко Александр Александрович

Мать: Герасименко Евдокия Ивановна

Павлоград, Дніпропетровська область
Крещение
03.05.1915 ст.
крещение 03.05.1915 в Соборно-Вознесеновской церкви г. Павлограда, крестные крестьянеИаков Григорьев Козорог и Евдокия Трофимовна Омельченко
Призыв на военную службу
1937
призван Симферопольским РВК, звание сержант, Батарея 725 ДуВФ (Дунайская военная флотилия)
Пропал без вести (военное)
?.11.1941
Севастополь, Украинская ССР
Смерть
?.11.1941
пропал без вести