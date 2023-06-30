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Walstein (Walstein) Ano
Walstein (Walstein) Ano
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Дата смерти
1840
Пол
Женский
Отец
Walstein Jaan
1779 г.р.
Мать
Walstein (Rebbasse) Krõõt (Greth)
1806 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
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Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Walstein Jaan
Мать:
Walstein Krõõt (Greth)
Смерть
1840
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