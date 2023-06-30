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Walstein (Walstein) Ano

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Walstein Jaan

Мать: Walstein Krõõt (Greth)

Смерть
1840