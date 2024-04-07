Ефимова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Ольга Александровна

Ефимова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962

Отец: Игнатьев Александр Егорович

Мать: Игнатьева Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попляев Сергей

Рождение ребёнка
18.08.1988

Дочь: Ефимова Александра Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.08.1995

Сын: Савостин Егор Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.07.2015

Дочь: Попляева Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: Попляев Сергей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.