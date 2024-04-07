Ефимова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1962
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попляев Сергей
Рождение ребёнка
18.08.1988
Дочь: Ефимова Александра Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1995
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.2015
Дочь: Попляева Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: Попляев Сергей