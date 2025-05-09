Demidov Pavel Emeljanovich 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Demidov Pavel Emeljanovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1870

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Demidov EmeljanНеизвестно г.р.
Дети
Demidov Leontiy Pavlovich12.06.1883 г.р.
(Demidova) Stepanida Pavlovna16.11.1885 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Demidov Emeljan

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Demidova) Evdokija Pavlovna

Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Yakov Pavloich

Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna

Рождение ребёнка
12.06.1883

Сын: Demidov Leontiy Pavlovich

Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna

Russia, Penzensky obl. d. Rozliv

Рождение ребёнка
16.11.1885

Дочь: (Demidova) Stepanida Pavlovna

Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna

Russia, Penzensky obl. d. Rozliv

Рождение ребёнка
02.08.1891

Сын: Demidov Stepan (Stefan) Pavlovich

Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna

Russia, Penzensky obl. d. Rozliv

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.