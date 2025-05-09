Demidov Pavel Emeljanovich
мужской, родился 1870
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецDemidov EmeljanНеизвестно г.р.
Дети
Demidov Leontiy Pavlovich12.06.1883 г.р.
(Demidova) Stepanida Pavlovna16.11.1885 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Demidov Emeljan
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Demidova) Evdokija Pavlovna
Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna
Рождение ребёнка
12.06.1883
Сын: Demidov Leontiy Pavlovich
Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna
Russia, Penzensky obl. d. Rozliv
Рождение ребёнка
16.11.1885
Дочь: (Demidova) Stepanida Pavlovna
Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna
Russia, Penzensky obl. d. Rozliv
Рождение ребёнка
02.08.1891
Сын: Demidov Stepan (Stefan) Pavlovich
Мать ребёнка: Demidova (Wahromeeva) Maria Adrianovna
Russia, Penzensky obl. d. Rozliv
Смерть
Неизвестно