Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Место рождения

Жукотки, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Жукотки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольник Семеон Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дольник Семеон Трофимович

Рождение ребёнка
18.04.1895

Сын: Дольник Иоанн Семеонович

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1896

Сын: Дольник Константин Семеонович

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: (Дольник) Екатерина Семеоновна

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1900

Сын: Дольник Семеон Семеонович

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: (Дольник) Макрина Семеновна

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.07.1906

Сын: Дольник Стефан Семеонович

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.03.1915

Дочь: (Дольник) Мария Семеоновна

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.07.1916

Дочь: (Дольник) Анна Семеоновна

Отец ребёнка: Дольник Семеон Трофимович

Жукотки, Чернігівська область

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