Бесперстова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесперстова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Курников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курников Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан