Беликов Андрей Михайлович
Место рожденияФилипцево
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти08.02.1911 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Михаил Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1864 ст.
Мать ребёнка: Беликова Варвара Аверкиева
Рождение ребёнка
31.08.1872 ст.
Мать ребёнка: Беликова Варвара Аверкиева
Бракосочетание
01.03.1877 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1877 ст.
Сын: Беликов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1879 ст.
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Сын: Беликов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Рождение ребёнка
14.03.1895 ст.
Сын: Беликов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна
Смерть
08.02.1911 ст.