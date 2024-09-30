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Беликов Андрей Михайлович

Место рождения

Филипцево

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

08.02.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Михаил Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1864 ст.

Сын: Беликов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Варвара Аверкиева

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1872 ст.

Сын: Беликов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Варвара Аверкиева

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
01.03.1877 ст.

Жена: Беликова Маремьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1877 ст.

Сын: Беликов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1879 ст.

Сын: Беликов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1881 ст.

Сын: Беликов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Беликов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Филипцево, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.

Сын: Беликов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Фомицино, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.03.1895 ст.

Сын: Беликов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Беликова Маремьяна Николаевна

Фомицино, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.02.1911 ст.

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