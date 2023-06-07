Gladishko KONDRAT
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти04.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Кучерук Нина
Мать ребёнка: Гладишко Мария
Рождение ребёнка
22.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладишко Мария
Рождение ребёнка
21.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладишко Мария
Ружин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гладишко Мария
Смерть
04.02.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость