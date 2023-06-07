Gladishko KONDRAT — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gladishko KONDRAT

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

04.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Кучерук Нина

Мать ребёнка: Гладишко Мария

Рождение ребёнка
22.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладишко Мария

Рождение ребёнка
21.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладишко Мария

Ружин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладишко Мария

Смерть
04.02.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость