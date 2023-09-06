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Аверьянова Жанна Юрьевна
Аверьянова Жанна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1972
Пол
Женский
Отец
Аверьянов Юрий Константинович
Мать
Аверьянова Зинаида Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1972
Отец:
Аверьянов Юрий Константинович
Мать:
Аверьянова Зинаида Михайловна
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