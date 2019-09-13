Давыдова (Механошина) Светлана Кирилловна
Место рождениясело Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Дата рождения15.08.1941
Дата смерти13.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941
Отец: не указан
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Бракосочетание
18.11.1963
Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Василий Михайлович
Луговой, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
13.09.2019
город Урай Ханты-Мансийский автономный округ-Югра