Давыдова (Механошина) Светлана Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Механошина) Светлана Кирилловна

Место рождения

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Дата рождения

15.08.1941

Дата смерти

13.09.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1918 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1941

Отец: не указан

Мать: Механошина Анфия Васильевна

село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Бракосочетание
18.11.1963

Муж: Давыдов Василий Михайлович

Чантырья, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
04.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Василий Михайлович

Луговой, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
13.09.2019
город Урай Ханты-Мансийский автономный округ-Югра