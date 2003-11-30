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Шалдин Анатолий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1931

Дата смерти

30.11.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.12.1955

Жена: Шалдина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
03.05.1957

Сын: Шалдин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Шалдина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
09.02.1965

Дочь: Аскерова Евгения Анатольевна

Мать ребёнка: Шалдина Вера Егоровна

Смерть
30.11.2003