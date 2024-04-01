Омаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омаров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1987

Отец: Омаров Виталий Адольевич

Мать: Омарова (Прокопец) Елена Александровна

Бракосочетание
28.04.2012

Жена: Омарова (Устименко) Анастисия

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.2015

Дочь: (Омарова) Дарина Александровна

Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия

Рождение ребёнка
25.03.2018

Сын: Омаров Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия

Рождение ребёнка
03.12.2023

Дочь: Омарова (Омарова) Кристина Александровна

Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия

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