Омаров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1987
Бракосочетание
28.04.2012
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.01.2015
Дочь: (Омарова) Дарина Александровна
Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия
Рождение ребёнка
25.03.2018
Сын: Омаров Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия
Рождение ребёнка
03.12.2023
Дочь: Омарова (Омарова) Кристина Александровна
Мать ребёнка: Омарова (Устименко) Анастисия