Чиркина Ефросиния Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧиркина Ефросиния Захаровна

Чиркина Ефросиния Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1899

Муж: Завражин Емельян Тимофеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Козловского уезда с. Остролучье, вдова солдатка по первому браку
Смерть
Неизвестно