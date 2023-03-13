Чиркина Ефросиния Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1899
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Козловского уезда с. Остролучье, вдова солдатка по первому браку
Смерть
Неизвестно