Михайлова (Васильева) Любовь Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Васильева) Любовь Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1900 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Федор Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.04.1951

Дочь: Хадикова (Михайлова) Маргарита Анатольевна

Отец ребёнка: Михайлов Анатолий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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