Михайлова (Васильева) Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильев Федор Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1951
Дочь: Хадикова (Михайлова) Маргарита Анатольевна
Отец ребёнка: Михайлов Анатолий Алексеевич
Смерть
Неизвестно