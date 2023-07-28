Атнагулова Байрамбика
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1924
Сын: Алтынбаев Кунакбай Кунаккузинович
Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Николаева Менайбика Кунаккузиновна
Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич
Рождение ребёнка
25.07.1940
Сын: Алтынбаев Идылбай Кунаккузинович
Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно