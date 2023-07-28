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Атнагулова Байрамбика

Место рождения

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокнязево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1924

Сын: Алтынбаев Кунакбай Кунаккузинович

Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Николаева Менайбика Кунаккузиновна

Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1940

Сын: Алтынбаев Идылбай Кунаккузинович

Отец ребёнка: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич

Янгаулово, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтынбаев Кунаккузя Алтынбаевич

Смерть
Неизвестно