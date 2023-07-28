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Макмак Николай Федорович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1882

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Макмак Федор Соломонович

Мать: Макмак Анастасия Константиновна

Смерть
1882