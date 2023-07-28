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Макмак Николай Федорович
Макмак Николай Федорович
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1882
Дата смерти
1882
Пол
Мужской
Отец
Макмак Федор Соломонович
1856 г.р.
Мать
Макмак Анастасия Константиновна
Около 1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Макмак Федор Соломонович
Мать:
Макмак Анастасия Константиновна
Малоянисоль
Смерть
1882
Малоянисоль
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