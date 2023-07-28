Котельников Данил
Место рождения
Дата рождения13.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1974
Отец: Котельников Михаил
Мать: Котельникова Галина
Бракосочетание
09.?.1996
Жена: Котельникова Оксана
Рождение ребёнка
31.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котельникова Оксана
Рождение ребёнка
29.01.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котельникова Оксана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно