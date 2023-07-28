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Котельников Данил

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Место рождения

Атырау

Дата рождения

13.02.1974

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1974

Отец: Котельников Михаил

Мать: Котельникова Галина

Бракосочетание
09.?.1996

Жена: Котельникова Оксана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
31.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котельникова Оксана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
29.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котельникова Оксана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно