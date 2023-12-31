Крупичатова (Еликова) Фрида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупичатова (Еликова) Фрида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1957

Сын: Крупичатов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1958

Дочь: Крупичатова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
23.12.1960

Сын: Крупичатов Генадий Васильевич

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
04.03.1962

Дочь: Коданёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1963

Дочь: Малькова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Рождение ребёнка
30.04.1966

Дочь: Багирова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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