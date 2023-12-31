Крупичатова (Еликова) Фрида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1957
Сын: Крупичатов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1958
Дочь: Крупичатова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1960
Сын: Крупичатов Генадий Васильевич
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
04.03.1962
Дочь: Коданёва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1963
Дочь: Малькова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
30.04.1966
Дочь: Багирова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Крупичатов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно