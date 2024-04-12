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Словеснов Алексей Анатольевич

Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

30.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1967

Отец: Словеснов Анатолий Константинович

Мать: Словеснова Валентина Константиновна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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