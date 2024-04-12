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Словеснов Алексей Анатольевич
Словеснов Алексей Анатольевич
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Древо
Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
30.11.1967
Пол
Мужской
Отец
Словеснов Анатолий Константинович
1939 г.р.
Мать
Словеснова (Дроздова) Валентина Константиновна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1967
Отец:
Словеснов Анатолий Константинович
Мать:
Словеснова Валентина Константиновна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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