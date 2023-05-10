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Хлюпас Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хлюпас Семен

Мать: Хлюпас Мария

Рождение ребёнка
1941

Сын: Хлюпас Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлюпас Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлюпас Дарья

Смерть
Неизвестно