Хлюпас Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Хлюпас Семен
Мать: Хлюпас Мария
Рождение ребёнка
1941
Сын: Хлюпас Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлюпас Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хлюпас Дарья
Смерть
Неизвестно