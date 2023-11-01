Пучков Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1922

Дата смерти

27.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
27.04.1986
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