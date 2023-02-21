Тельтевская Глафира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельтевская Глафира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тельтевской Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Тельтевской Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Тельтевской Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Тельтевской Павел

Смерть
Неизвестно