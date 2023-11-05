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Мельникова Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.

Дочь: Ксения Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.

Сын: Мельников Сергей Терентьвич

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.

Сын: Мельников Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.

Дочь: Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.

Дочь: Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.1913 ст.

Дочь: Ефросинья Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.05.1916 ст.

Дочь: Клавдия Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1918 ст.

Сын: Мельников Даниил Терентьевич

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.12.1925

Дочь: Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Терентий Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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