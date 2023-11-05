Мельникова Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.01.1901 ст.
Дочь: Ксения Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
07.08.1903 ст.
Сын: Мельников Сергей Терентьвич
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
21.01.1906 ст.
Сын: Мельников Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
14.06.1908 ст.
Дочь: Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.
Дочь: Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
23.09.1913 ст.
Дочь: Ефросинья Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
21.05.1916 ст.
Дочь: Клавдия Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
12.12.1918 ст.
Сын: Мельников Даниил Терентьевич
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
27.12.1925
Дочь: Екатерина Терентьевна
Отец ребёнка: Мельников Терентий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно