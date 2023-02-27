Большакова _ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова _

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Большаков Захар Матвеев

Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Федосья Матвеева

Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья Матвеева

Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Матрена Матвеева

Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Матвей Антонович

Смерть
Неизвестно