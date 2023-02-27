Большакова _
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Федосья Матвеева
Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья Матвеева
Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Матрена Матвеева
Отец ребёнка: Большаков Матвей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно