Иорданский Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданский Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1898

Дочь: Иорданская Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Иорданская Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская Екатерина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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