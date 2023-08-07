Анисья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисья Афанасьевна

Анисья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кононович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кононович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Кононович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Осип Иванович

Отец ребёнка: Иван Кононович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Иван Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кононович

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно