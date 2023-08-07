Анисья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Осип Иванович
Отец ребёнка: Иван Кононович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Иван Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кононович
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно