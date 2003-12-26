Востров Алексей Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востров Алексей Никонович

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Место рождения

Поназыревский район, Костромская область РСФСР

Дата рождения

1930

Дата смерти

26.12.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Поназыревский район, Костромская область РСФСР
Место жительства
С 1930
Поназыревский район, Костромская область РСФСР
Место жительства
По 2003
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
26.12.2003
Галич, город Галич, Костромская область