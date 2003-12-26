Востров Алексей Никонович
Место рожденияПоназыревский район, Костромская область РСФСР
Дата рождения1930
Дата смерти26.12.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Поназыревский район, Костромская область РСФСР
Место жительства
С 1930
Поназыревский район, Костромская область РСФСР
Место жительства
По 2003
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
26.12.2003