Иванова (Антонова-Лыскова-Короводникова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Антонова-Лыскова-Короводникова) Татьяна Павловна

Место рождения

деревня Камкина, Калужская губерния, Мосальский уезд, Спасская волост

Дата рождения

?.01.1899

Дата смерти

16.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
?.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Камкина, Калужская губерния, Мосальский уезд, Спасская волост
Бракосочетание
22.04.1922

Муж: Иванов Павел Климович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Климович

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Иванова Нина Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел Климович

Рождение ребёнка
10.06.1925

Сын: Иванов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Иванов Павел Климович

Рождение ребёнка
07.01.1940

Дочь: Нагорная Валентина Никоноровна

Отец ребёнка: Семин Никонор Алексеевич

Смерть
16.02.1974