Иванова (Антонова-Лыскова-Короводникова) Татьяна Павловна
Место рождениядеревня Камкина, Калужская губерния, Мосальский уезд, Спасская волост
Дата рождения?.01.1899
Дата смерти16.02.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Камкина, Калужская губерния, Мосальский уезд, Спасская волост
Бракосочетание
22.04.1922
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Иванов Павел Климович
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Иванова Нина Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел Климович
Рождение ребёнка
10.06.1925
Отец ребёнка: Иванов Павел Климович
Рождение ребёнка
07.01.1940
Дочь: Нагорная Валентина Никоноровна
Отец ребёнка: Семин Никонор Алексеевич
Смерть
16.02.1974