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Соловьева Екатерина Никаноровна

Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.11.1883

Дата смерти

12.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1883

Отец: Никанор Иванов

Мать: Домниха Петрова

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Соловьев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Соловьев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1916

Сын: Соловьев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.09.1961