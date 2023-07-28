Соловьева Екатерина Никаноровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1883
Дата смерти12.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1883
Отец: Никанор Иванов
Мать: Домниха Петрова
Бракосочетание
26.01.1904
Рождение ребёнка
18.10.1907
Сын: Соловьев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
26.06.1910
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
04.07.1916
Сын: Соловьев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Максимович
Смерть
12.09.1961