Большаков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949
Отец: не указан
Мать: Большакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1972
Дочь: Столбовская Марина Викторовна
Мать ребёнка: Большакова Лидия
Рождение ребёнка
26.12.1974
Сын: Большаков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Большакова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Лидия
Место жительства
Неизвестно