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Большаков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949

Отец: не указан

Мать: Большакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1972

Дочь: Столбовская Марина Викторовна

Мать ребёнка: Большакова Лидия

Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1974

Сын: Большаков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Большакова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Лидия

Место жительства
Неизвестно
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область