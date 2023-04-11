Тараскина (Гедемин) Станислава Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараскина (Гедемин) Станислава Константиновна

Место рождения

г.Паланга, Литва

Дата рождения

24.01.1901

Дата смерти

21.12.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Паланга, Литва
Рождение ребёнка
23.03.1919

Дочь: Рожкова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич

г.Таганрог
Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: Сокол Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич

г.Таганрог
Рождение ребёнка
24.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич

г.Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараскин Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
21.12.1973