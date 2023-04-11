Тараскина (Гедемин) Станислава Константиновна
Место рожденияг.Паланга, Литва
Дата рождения24.01.1901
Дата смерти21.12.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Паланга, Литва
Рождение ребёнка
23.03.1919
Дочь: Рожкова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич
г.Таганрог
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: Сокол Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич
г.Таганрог
Рождение ребёнка
24.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараскин Григорий Васильевич
г.Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
21.12.1973