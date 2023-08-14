Шляхтичева Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхтичева Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Сухотина Александра Гавриловна

Смерть
1983