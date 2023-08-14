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Шляхтичева Елизавета Ивановна
Шляхтичева Елизавета Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1983
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сухотина (Усачева) Александра Гавриловна
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать:
Сухотина Александра Гавриловна
Смерть
1983
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