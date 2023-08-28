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Игнатьев Евгений Александрович
Игнатьев Евгений Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1989
Пол
Мужской
Отец
Игнатьев Александр Алексеевич
1962 г.р.
Мать
Игнатьева Любовь Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1989
Отец:
Игнатьев Александр Алексеевич
Мать:
Игнатьева Любовь Анатольевна
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