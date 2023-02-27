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Марфа Яковлевна
Марфа Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яков Иванович
Около 1785 г.р.
Мать
Пелагея Ивановна
Около 1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Яков Иванович
Мать:
Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно
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