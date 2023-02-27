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Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Яков Иванович

Мать: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно