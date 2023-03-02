Мещерова (Мещерова (Волосатова)) Евгения Никоноровна
Место рожденияМариуполь
Дата рождения09.03.1922
Дата смерти11.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Мариуполь
Бракосочетание
09.05.1948
Рождение ребёнка
13.11.1949
Сын: Мещеров Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Мещеров Анатолий Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
11.12.1993