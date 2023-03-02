Мещерова (Мещерова (Волосатова)) Евгения Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерова (Мещерова (Волосатова)) Евгения Никоноровна

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

09.03.1922

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариуполь
Бракосочетание
09.05.1948

Муж: Мещеров Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
13.11.1949

Сын: Мещеров Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Мещеров Анатолий Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Смерть
11.12.1993