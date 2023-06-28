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Торопова Нина Ивановна
Торопова Нина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1971
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Канева-Торопова Устина Ивановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: не указан
Мать:
Канева-Торопова Устина Ивановна
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