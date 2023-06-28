Торопова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: Канева-Торопова Устина Ивановна