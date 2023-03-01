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Мухаметшина Гузель Хайдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984

Отец: Мухаметшин Хайдар Биктемирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.2006

Сын: Ботуров Тимур Рустамович

Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович

Рождение ребёнка
28.08.2014

Сын: Ботуров Рамир Рустамович

Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович

Рождение ребёнка
13.11.2017

Сын: Ботуров Тигран Рустамович

Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович

Рождение ребёнка
06.11.2022

Дочь: Ботурова Сабина Рустамовна

Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботуров Рустам Таирович