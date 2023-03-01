Мухаметшина Гузель Хайдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984
Отец: Мухаметшин Хайдар Биктемирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.2006
Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович
Рождение ребёнка
28.08.2014
Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович
Рождение ребёнка
13.11.2017
Сын: Ботуров Тигран Рустамович
Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович
Рождение ребёнка
06.11.2022
Дочь: Ботурова Сабина Рустамовна
Отец ребёнка: Ботуров Рустам Таирович
Бракосочетание
Неизвестно