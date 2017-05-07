Тельнова (Савельева) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти07.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1955
Рождение ребёнка
24.10.1956
Сын: Тельнов Александр Борисович
Отец ребёнка: Тельнов Борис Степанович
Рождение ребёнка
17.05.1958
Сын: Тельнов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Тельнов Борис Степанович
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
07.05.2017