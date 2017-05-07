Тельнова (Савельева) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова (Савельева) Нина Тимофеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1926

Дата смерти

07.05.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
07.07.1955

Муж: Тельнов Борис Степанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.10.1956

Сын: Тельнов Александр Борисович

Отец ребёнка: Тельнов Борис Степанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.05.1958

Сын: Тельнов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Тельнов Борис Степанович

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
07.05.2017