Шумкина (Бланк) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкина (Бланк) Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумкин Михаил

Отец ребёнка: Шумкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумкин Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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