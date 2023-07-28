Сорокина (Еремина) Наталья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Еремина) Наталья Тихоновна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.09.1876

Дата смерти

После 04.01.1918

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1876

Отец: Еремин-Никулин Тихон Дмитриевич

Мать: Еремина-Никулина Наталья Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.09.1876
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1898

Муж: Сорокин Максим Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1898

Сын: Сорокин Иван Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Сорокин Николай Максимович

Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович

Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.01.1918