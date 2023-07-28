Сорокина (Еремина) Наталья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения02.09.1876
Дата смертиПосле 04.01.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1876
Крещение
04.09.1876
Бракосочетание
06.02.1898
Рождение ребёнка
16.12.1898
Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1901
Сын: Сорокин Николай Максимович
Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович
Октябрьск, Октябрьск, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Сорокин Максим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.01.1918